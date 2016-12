(ANSA) - TORINO, 25 NOV - "Non era facile raggiungere la qualificazione con una giornata di anticipo, sono molto contento per i ragazzi". Massimiliano Allegri fa i complimenti alla sua Juventus per la vittoria sul Manchester City, che ha dato ai bianconeri il passaggio agli ottavi della Champions League. "La coppia Dybala-Mandzukic? L'avevo scelta da un paio di giorni - rivela il tecnico ai microfoni di Mediaset Premium - perché Morata in questo tipo di partite può dare una mano a partita in corso".