(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Non solo Pep Guardiola ma anche Lionel Messi potrebbe sbarcare a Manchester, sponda City, la prossima estate: per la stella del Barcellona è pronto un contratto da un milione di euro (lordi) alla settimana. Per adesso è solo una suggestione di mercato, ma la trattativa del City - scrive oggi il Sun - è già cominciata. Emissari del club inglese hanno preso contatto con l'entourage di Messi, al quale verrebbe offerto un contratto da più di 55 milioni di euro all'anno.