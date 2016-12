Goalbook Edizioni annuncia l’uscita del libro “DiBa-Totti, Nati Ultrà” del giornalista Mauro De Cesare, con la prefazione di Bruno Conti Goalbook Edizioni annuncia l’uscita del libro “DiBa-Totti, Nati Ultrà” del giornalista Mauro De Cesare, con la prefazione di Bruno Conti

E’ la novità per il prossimo Natale proposta da Goalbook Edizioni, un libro dedicato al profilo di due icone della Roma, raccontate in maniera inedita.

Agostino Di Bartolomei e Francesco Totti: la storia dei due campioni indiscussi di Roma città e squadra. Il titolo non deve ingannare: potrebbe far pensare a un racconto o paragoni con i gruppi del tifo organizzato (canti, cori, fumogeni e troppo spesso violenza) o un libro che parli esclusivamente dei tifosi.

Nulla di tutto questo; dei tifosi organizzati si parla, ma quasi come di comprimari dei due campioni!

Bruno Conti nella prefazione ha colto perfettamente il senso del libro. Su Totti: “Francesco è la Roma. Una squadra non è fatta solo dei giocatori. Francesco lo capisci se conosci la sua famiglia, le sue radici nella città, i suoi valori fatti di sacrifici e di amore per la squadra”. E su Di Bartolomei: “Ago era il nostro leader. Se c’era un problema con la società andava lui a parlare, si occupava di noi. Era molto intelligente, taciturno forse ma anche allegro, capace di organizzare scherzi. Aveva una intelligenza speciale anche in campo”.

Particolare il taglio del capitolo curato da Nicola Ghezzani, psicoterapeuta e scrittore, uomo di scienza e di cultura.

Nel libro spicca anche l’intervista a Marisa Di Bartolomei. Ugualmente per Totti viene sviscerata la sua vita fatta di inter- viste, famiglia, infanzia, carriera, cinema, tv, beneficenza. In poche parole, un racconto inedito di due campioni, di due uomini, che per la Roma e per Roma sono andati oltre i limiti.