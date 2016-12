(ANSA) - ROMA, 26 NOV - La Lazio batte il Dnipro 3-1 (1-0) all'Olimpico e si qualifica per i sedicesimi di finale dell'Europa League. Decisivi i gol di Candreva (4'), Parolo (23' st) e Djordjevic (48' st), mentre per gli ucraini a segno Bruno Gama (20' st). La Fiorentina non va oltre il 2-2 (2-1) in casa del Basilea: per i viola in gol Bernardeschi con una doppietta (23' e 36' pt). Per gli svizzeri reti di Suchy (40' pt) e Elneny (29' st). Ai viola serve ora un punto per la sicurezza della qualificazione.