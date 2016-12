(ANSA) - ROMA, 24 NOV - ''Ci voleva un miracolo per vincere stasera, il Barcellona è una squadra stratosferica. La buona notizia è arrivata prima della partita. Ora dobbiamo battere il Bate se vogliamo superare girone''. Rudi Garcia commenta il 6-1 di Barcellona. ''Non sono preoccupato - dice - Stasera era impossibile vincere, loro sono in un momento straordinario. Siamo amareggiati per aver perso così ma adesso dobbiamo solo pensare al campionato e poi a vincere contro il Bate'', ha concluso.