Il PSG, nei prossimi due incontri, stasera in Champions League contro il Malmo e sabato al Parco dei Principi contro il Troyes in Ligue 1, indosserà una maglia speciale in ricordo delle vittime degli attentati che hanno colpito Parigi lo scorso 13 novembre. Il messaggio che verrà riportato "I AM PARIS", in sostituzione dello sponsor Emirates, vuole essere una dimostrazione di vicinanza del club alla città che è stata tragicamente colpita.



Il presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi ha voluto ringraziare i partners Emirates, Ooredoo e QNB, che hanno messo a disposizione i loro spazi solitamente dedicati sulla divisa ufficiale.